Verband will Hockeypark stärken Was der WM-Titel für die Hockey-EM in Mönchengladbach bedeutet

In den Jahren davor wurde der Hockeypark jedoch nur selten als Schauplatz von Hockeyspielen berücksichtigt. Das weiß auch Thiel als kaufmännischer Vorstand des Verbandes. „Wir versuchen das zu ändern. Unser Ziel muss es sein, wieder regelmäßig Hockey in Mönchengladbach zu veranstalten“, sagt er. Denn der Hockeypark war für den DHB zumeist ein erfolgreiches Feld: 2011, beim letzten Hockey-Großevent in der Stadt, gewann das Herrenteam den EM-Titel, 2006 gab es in Mönchengladbach zudem den letzten WM-Erfolg – bis zum Sieg am Sonntagabend in Indien.