Die Nummr 410 der Weltrangliste : So gut läuft die Squash-Karriere des Mönchengladbachers Jan Wipperfürth

So gut läuft die Squash-Karriere des Mönchengladbachers Jan Wipperfürth

Interview Mönchengladbach Der Squash-Spieler Jan Wipperfürth aus Mönchengladbach spricht über seine Situation während des Lockdowns, sein größtes Ziel und die beiden Klubs, für die er nun spielt.

Wipperfürth Am Anfang war ich viel laufen. Ich habe mich draußen alleine fit gehalten, weil das nicht anders möglich war.

Wipperfürth Gegen Mitte des Lockdowns bekam ich eine Bescheinigung, dass ich an meinem Stützpunkt-Verein Squash trainieren darf, aber nur mit dem Kadertrainer. Alle vier Wochen hatte ich dazu dann in Hamburg Turniere, um in der Weltrangliste aufzusteigen.