Hockeyherren starten in der 2. Bundesliga Der GHTC ist bereit für die Hallensaison

In der Feldsaison ist ihnen dieses Kunststück bereits gelungen, sodass sie im September nach langer Pause wieder in der ersten Bundesliga antraten, wo sie sich trotz noch schwacher Ergebnisse gut präsentieren. Unter dem Hallendach blieb ihnen dieser Erfolg in den letzten beiden Spielzeiten jeweils in der Schlussphase verwehrt. Im Februar 2022 konnten sie die Außenseiterchance nicht nutzen und in der vergangenen Saison mussten sie in der Schlussphase im direkten Duell Blau-Weiß Köln den Vortritt im Aufstiegskampf gewähren.