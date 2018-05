Lokalsport: Der FC muss beim Spitzenreiter ran

Oguz Ayan (links) ist wie im Hinspiel gegen Meerbusch wieder an Bord beim 1. FC. Foto: Wiechmann (Archiv)

Fussball-Landesliga Zu Hause sind die Gladbacher eine Macht, auswärts tun sie sich schwer. Ob sich das beim TSV Meerbusch ändern lässt?

Die Heimbilanz des 1. FC Mönchengladbach ist makellos unter Leitung von Trainer Benedict Weeks. Keiner von sieben Gegnern kam ungeschoren von der Ernst-Reuter-Kampfbahn zurück. Gekämpft wurde hier nur, wenn es phasenweise nötig war. Ansonsten wurden die Gegner spielerisch besiegt und mit klaren Niederlagen nach Hause geschickt. Doch auswärts wartet der FC noch immer auf einen Sieg. Ob das nun ausgerechnet beim TSV Meerbusch gelingt, der den Aufstieg in die Oberliga schon gebucht hat?

Bei einem weiteren Spitzenteam, dem SC Velbert, setzte es für den FC mit 2:6 die bisher bitterste Niederlage. Vielleicht hat die junge Mannschaft nun aber schon so viel Erfahrung gesammelt, dass sie in Meerbusch erfolgreich abschneiden kann. Erfolgreich wäre in diesem Fall auch schon ein Unentschieden. Immerhin kann der FC auf den Torschützenkönig der Liga, Oguz Ayan, zurückgreifen.