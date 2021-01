Trabrenn-Saison 2021 beginnt am Sonntag : Champion Michael Nimczyk beim Traber-Start in Gladbach dabei

Michael Nimczyk startet am Sonntag in Gladbach. Foto: Fotoagentur sabine Sexauer

Mönchengladbach Am Sonntag startet auf der Bahn an der Mönchengladbacher Niersbrücke die Trabrenn-Saison des Jahres 2021. Das Pferd des Jahres 2021 ist dabei – und auch Dauer-Champions Michael Nimczyk.

Im sechsten von sieben Rennen war in Lordana As ist das Mönchengladbacher Pferd des Jahres 2020 am Start. Die beste Klasse vertritt in diesem Rennen Cocomoko (Henk Grift) der bereits 100.000 Euro gewonnen hat und vor 14 Tagen noch in Vincennes einen guten dritten Platz belegte. Freebird (Michael Nimczyk) kann sich in Gladbach rehabilitieren.