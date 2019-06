Fußball : Giesenkirchens Erfolg hat viele Säulen

Mönchengladbach Der Aufstieg in die Landesliga wurde zwar erst am letzten Spieltag klargemacht, er war aber hochverdient. Dafür sprechen unter anderem die beste Defensive, die zweitbeste Offensive sowie die Heim- und Auswärtsstärke.

Erst am letzten Spieltag fiel die Entscheidung im Titelrennen, das bekanntermaßen zugunsten der DJK/VfL Giesenkirchen endete. Zwar hätte der neue Titelträger am vorletzten Spieltag alles klarmachen können, aber die Niederlage warf alle vielleicht gefassten Pläne über den Haufen. Aber was zeichnete den zukünftigen Landesligisten in der abgelaufenen Saison aus?