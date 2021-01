Corona, Quarantäne, Spielausfälle, anfällige Defensive : Darum kam Bezirksligist SC Hardt noch nicht richtig in Tritt

Mönchengladbach Es gibt verschiedene Gründe, warum der Aufsteiger SC Hardt in dieser Fußball-Bezirksliga noch nicht richtig in Tritt gekommen ist.

Nach sechs Jahren Abstinenz hat der SC Hardt in der vergangenen Saison den lange angestrebten Wiederaufstieg in die Bezirksliga geschafft. Es soll nicht nur bei nur einem Jahr Zugehörigkeit bleiben. Die Verantwortlichen wussten, dass es zunächst darum gehen würde, sich in der höheren Liga einzugewöhnen. Dennoch hatte das Umfeld mit einem bisher besseren Abschneiden gerechnet. Nur fünf Punkte gab es bislang, immerhin steht der SC über „dem Strich“. Auch in Hardt geht man mittlerweile davon aus, dass die Saison frühestens Ende März, eher April über die Bühne geht. Und, dass die Saison nach Beenden der Hinrunde gewertet wird.