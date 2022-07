Das vorerst letzte Spiel des FC Wegberg-Beeck an der Hafenstraße

Nach zwei Spielzeiten in der Regionalliga West geht es für Beeck zurück in die Mittelrheinliga. Großes Highlight in der Saison: Das Spiel bei Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiß Essen vor 11.450 Zuschauern an der Hafenstraße.