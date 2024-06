Trainerumfrage zum Saisonende Kreisliga A: Trainer, Spieler, Torwart und Mannschaft der Saison 2023/24

Torsten Müller (Trainer DJK Hehn)

Bester Trainer: Oliver Glogau (Neersbroich). „Er macht aus wenig viel und bei Not am Mann zieht er noch selber ein Trikot an, sympathischer Zeitgenosse.“

Bester Spieler: Fabian Hentrup (Hehn). „Er hält mit Hendrik Schotten den Laden in Hehn zusammen, was jedes Jahr schwieriger wird und er ist immer ein Vorbild in Sachen Einsatz und Wille auf dem Platz, top!“

Überraschungsmannschaft: Rheydter SV. „Ich hätte sie im Aufstiegsrennen erwartet.“

Bester Torwart: Marcel Meisen (Hehn). „Er hat gute Reaktionen auf der Linie und ist gut im Eins-gegen-Eins.“