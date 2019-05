Handball-Verbandsliga : TV Geistenbeck klettert doch noch auf den zweiten Platz

Mönchengladbach Mit 36:21 gewinnen die Geistenbecker beim Tabellenletzten TV Korschenbroich II. Durch die Niederlage des TV Kapellen klettern die Gäste noch einen Platz und feiern die Vizemeisterschaft mit einer Planwagen-Fahrt feucht-fröhlich.

Wie so häufig in dieser Spielzeit waren die Hausherren in der Anfangsphase ein absolut gleichwertiger Gegner, der seinem Gegegnüber stets alles abverlangte. Doch was danach abgeliefert wurde – darüber sollte besser der Mantel des Schweigens gehüllt werden. „Das war heute wirklich ein schlechtes Spiel von uns“, ärgerte sich der Korschenbroicher Trainer Tom Strack. Durch die Niederlage des TV Kapellen ist Geistenbeck sogar noch auf Rang zwei gerutscht. „Nach dieser tollen Rückrunde ist der zweite Platz letztlich dann der verdiente Lohn für die Mannschaft“, freute sich Geistenbecks Trainer Thomas Laßeur.