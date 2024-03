Dartspieler Tim Wolters schafft Sprung zur Profitour Unter den besten Spielern der Welt

Künftig darf Wolters aber ebenfalls auf TV-Präsenz hoffen. Auch die Teilnahme an der Dart-WM im Alexandra Palace in London ist möglich, besser bekannt als Ally Pally – dem grellen, lauten Höhepunkt einer Saison, bei dem die besten Dartspieler der Welt vor Tausenden kostümierten und betrunkenen Zuschauern um die Weltmeisterschaft spielen. Allerdings ist Wolters dafür noch nicht qualifiziert, er steht in der PDC-Rangliste (aktuell Platz 114) noch zu weit hinten. „Als Neuling in der PDC ist es nicht ganz so einfach“, so Wolters. Eine Minimalchance besteht jedoch.