Ally Pally im Kopf Viersener träumt von Karriere als Dartprofi

Die Geldtöpfe hängt im Dart vor allem die Professional Darts Corporation (PDC) aus. Eine entsprechende Spielberechtigung für die PDC-Tour ist daher der Einstieg zum Profispieler. Aktuell verteilt die PDC jährlich 128 Tour-Plätze. In ein paar Jahren möchte Dückers auch dazugehören, so sein ambitioniertes Vorhaben. Dafür nimmt er ab Januar in Kalkar an der sogenannten Q-School teil, ein Turnier, bei dem sich Amateure und ehemalige Tour-Spieler für die Profitour qualifizieren können. 600 Euro beträgt die Startgebühr, was sich jedoch insofern rentiert, da Q-School-Teilnehmer im Anschluss kostenlos bei allen PDC-Qualifikationsturnieren starten dürfen. So wie beim German Darts Championship in Hildesheim.