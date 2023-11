Crosslauf-Meisterschaften So viele Medaillen gewannen die Athleten des LAZ

Claudia Schmitz startet zum kommenden Jahr für die TG Neuss. Die U20-Jugendläuferin Romy Winzen (TV Odenkirchen), die in letzter Zeit verletzungsbedingt etwas angeschlagen war und wenig trainieren konnte, zeigte ihre gute Form mit 13:02 Minuten über 3700 Meter als Vizemeisterin. Dabei verzichtete sie auf dem letzten halben Kilometer darauf, das Tempo in der Spitze mitzugehen. Ihr Knie, das ihr in letzter Zeit aufgrund eines eingeklemmten Meniskus Probleme bereitete, schmerzte wieder. Dahinter kam Lucie Joe Hoffmann (Turnerschaft Neuwerk) in 13:37 auf Platz vier. Die dritte im Bunde, Janne Winzen TV Odenkirchen), gehört eigentlich noch der jüngeren Altersklasse U18 an, wusste aber auch in der U20 von sich zu überzeugen. In 14:26 lief sie auf Platz sechs und sicherte damit den Sieg in der Mannschaftswertung. Mit zwölf Punkten lagen die drei LAZ-Damen damit deutlich vor der LG Stolberg (21 Punkte).