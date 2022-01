Coronabedingte Spielausfälle häufen sich : Warum Nachholspiele den Spielbetrieb im Handball gefährden

Regionalligist TV Korschenbroich konnte bislang nur eines von drei Pflichtspiele im Jahr 2022 bestreiten. Es gab drei positive Corona-Fälle in der Mannschaft. Foto: Dieter Wiechmann

Handball Die Infektionszahlen steigen, die Spielausfälle im Hallensport häufig sich. Wann die Partien nachgeholt werden, ist hingegen unklar – denn eine Besserung der Corona-Lage ist nicht in Sicht. Erste Stimmen bringen einen Saisonabbruch ins Spiel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Brickwedde

Am Montag wies das Robert-Koch-Institut (RKI) für NRW eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1212,9 aus. Bedeutet: In den vergangenen sieben Tagen haben sich mehr als 217.000 Personen mit Coronavirus infiziert. Statistisch gesehen erkrankte also jeder 82. Einwohner in NRW. Und da das Virus vor keinem Lebensbereich haltmacht, befinden sich unter den vielen Neuinfektionen – wenig überraschend – auch einige Amateursportler.

Eine unglückliche Parallele dabei: Die meisten Hallensportarten begannen mit ihrem Spielbetrieb just zu der Zeit, als die Infektionszahlen so richtig anfingen, in bislang unbekannte Bereiche hochzuspringen. Seit dem 15. Januar waren drei Spieltage in der Handball-Regionalliga angesetzt, an den vergangenen beiden wurden coronabedingt nur noch sechs von insgesamt zwölf Begegnungen ausgetragen. In der Herren-Oberliga fielen sechs von elf Spiele aus, bei den Damen fanden in der Oberliga sogar nur sechs von 14 angesetzten Partien statt. Der Berg an Nachholspielen türmt sich immer höher auf. Dazu drängt sich die Frage auf: Wann sollen diese Spiele nachgeholt werden?

Der TV Korschenbroich befindet sich trotz regelmäßiger Tests und einer vollständig geimpften Mannschaft seit zwei Wochen in einer Zwangspause. Zunächst gab es drei Verdachtsfällen durch positive Schnelltests im Kader, woraufhin der Regionalligist sein Heimspiel am 22. Januar in Absprache mit dem Gegner Remscheid absagte. Solche Entscheidungen treffen die Mannschaften unter sich, vom Verband gibt es keine Vorgaben, wann ein Spiel coronabedingt abzusagen ist. Der Staffelleiter muss die gemeinsame Entscheidung der Vereine später nur abnicken. Da sich die positiven Schnelltests später durch ein PCR-Ergebnis bestätigten, ließ Korschenbroich auch die Begegnung am vergangenen Wochenende gegen Siebengebirge ausfallen. Also trägt Korschenbroich inzwischen zwei Nachholspiele mit sich herum, bei anderen Mannschaften sind es drei oder vier Partien.

„Lücken im Spielplan zu finden, das ist nicht das Problem“, sagt Klaus Weyerbrock, Sportlicher Leiter des TV Korschenbroich, „vor Karneval findet beispielsweise kein Spieltag statt. Aber das wäre schon in drei Wochen. Und bei den aktuellen Zahlen macht es keinen Sinn, im Februar ein Nachholspiel anzusetzen.“ Weyerbrock hält erst ab Mitte April Nachholtermine für realistisch. Was wiederum problematisch mit dem offiziellen Saisonende Mitte Mai wird. Denn viel Zeit für die zahlreichen Nachholspiele ist dann nicht mehr vorhanden.

Volker Hesser, Trainer des Verbandsligisten TSV Kaldenkirchen, ist skeptisch, wie die Saison regulär zu Ende gespielt werden soll. Foto: Tom Ostermann

Das Problem hat auch der zuständige Handballverband Niederrhein (HVN) erkannt. Doch eigenmächtig die Saison verlängern, das geht für den HVN nicht. Der Deutsche Handballbund (DHB) muss das entscheiden. Zumindest stehe laut HVN-Präsident Ernst Wittgens bei der DHB-Präsidiumssitzung am 9. Februar auf der Tagesordnung, die Meldefrist für Aufsteiger nach hinten zu schieben. Allerdings ist das nur bedingt eine Lösung. Denn das Problem der Spielausfälle dürfte in den kommenden Wochen eher noch zunehmen, befürchtet TVK-Trainer Dirk Wolf. Zumal Experten aus Politik und Medizin den Höhepunkt der Omikron-Welle erst zwischen Mitte bis Ende Februar erwarten. „Man muss die Frage stellen: Wäre es eine Lösung, einen Monat auszusetzen?“, fragt Wolf.

„Wir versuchen, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten“, sagt hingegen HVN-Präsident Wittgens – allerdings mit der Einschränkung: „Man weiß aber nie, was kommt.“ Viele Ligen haben inzwischen rund die Hälfte der Saisonspiele absolviert, was zumindest Voraussetzung ist, um die Spielzeit zu werten.

Der TSV Kaldenkirchen musste ebenfalls zwei Wochen pausieren und kehrte am Samstag in den Spielbetrieb zurück. Für Trainer Volker Hesse sind die Spielausfälle auch eine Herausforderung in der Trainingsarbeit. „Man bereitet sich auf die Gegner mit Videoanalysen und spezifischen Deckungsvariante vor, um dann kurz vorher zu erfahren, dass das Spiel nicht stattfindet. Dann war alles für die Katz“, sagt er. Hesse kann sich im Moment nur schwierig vorstellen, wie der Spielbetrieb regulär zu Ende gebracht werden soll. „Es ist abzusehen, dass es zu weiteren Spielausfällen kommt“, sagt er. „Mit zusätzlichen Pokalspielen haben wir bis zum Saisonende nur noch zwei freie Wochenenden, eines davon ist Ostern. Wie soll das gehen? Dann muss wochenlang auch unter der Woche gespielt werden. Das sind Belastungen, die sind Amateursportlern kaum zuzumuten.“

Mögliche Nachholspiele unter der Woche bringen für Hesse noch ein weiteres Problem mit sich. „Wir sind keine Profis, sondern Amateure, die studieren oder beruflich im Einsatz sind. Viele Spieler planen ihren Dienstplan um die Saison herum, um bei den Spielen frei zu haben. Die können auf die Nachholtermine in der Woche gar nicht reagieren“, sagt er. Ebenfalls kritisch sieht er eine mögliche Saisonverlängerung, denn viele Spieler buchen entsprechend ihren Urlaub unmittelbar nach der Spielzeit. Sie wären unter Umstände dann gar nicht verfügbar, was den Wettbewerb zusätzlich verzehrt. Hesse nennt daher auch einen vorzeitigen Saisonabbruch als Option: „Mir fehlt im Moment die Perspektive, wie das alles weiterlaufen soll.“

Der Westdeutsche Tischtennis-Verband (WTTV) ist in dieser Hinsicht einen Schritt weiter und hat den Rückrundenstart für die Klassen von der NRW-Liga abwärts auf den 20. Februar verschoben. Ob die Saison fortgesetzt oder abgebrochen wird, entscheidet sich Mitte Februar. Hubert Radermacher, bei TuS Wickrath verantwortlich für Tischtennis, begrüßt das Vorgehen des Verbandes. Er rechnet mit einem Saisonabbruch. „Es fallen in allen Ligen rund sechs Spieltage aus. Das ist nicht mehr aufzuholen. Unter der Woche spielen, das geht auch nicht immer“, sagt er.