Sportvereine haben ein Hallen-Problem : Klare Ansage von Stadtsportbund-Vize Wellens

Mönchengladbach Es darf kontaktfrei Sport getrieben werden, drinnen und draußen. Doch viele Hallen in der Gegion sind weiterhin wegen der Corona-Bestimmungen geschlossen. Gladbachs Stadtsportbund-Vzepräsident Christof Wellens will den Öffnungs-Prozess beschleunigen.

Seit Montag ist kontaktfreier Sport wieder erlaubt. Unter freiem Himmel und in Hallen. „Der Außensport ist wieder angelaufen, man merkt deutlich, wie sehr die Menschen die Bewegung gefehlt hat, die Angebote der Vereine werden sehr gut angenommen“, sagt Christof Wellens, Vize-Präsident des Stadtsportbundes Mönchengladbach (SSB).

Probleme gibt es aber bei den Sporthallen und damit für die Sportarten, die hallenspezifisch sind. Die Verordnung des Landes hat die Hallen nicht grundsätzlich freigegeben, die Entscheidung, die Sportstätten wieder zu öffnen liegt bei den Betreibern der Hallen. So gibt es in der Region ganz verschiedene Konstellationen, sowohl im Kreis Viersen als auch im Kreis Heinsberg und in Mönchengladbach.