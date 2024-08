„Der Punkt, die Reißleine zu ziehen“ Concordia Viersen und Trainer Hammann trennen sich

Hammann trat vergangenen Sommer die Stelle als Trainer an. Zuvor hatte der Verein die Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Kreisliga A zurückgezogen, Hammann leitete den Neuaufbau in der Kreisliga B. Viele ehemalige Spieler fanden dabei den Weg zurück auf die Sportanlage in Helenabrunn. In der zurückliegenden Saison landete die Mannschaft mit 47 Punkten auf Tabellenplatz acht der B-Liga.