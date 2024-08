Hohe Siege beim Traditionsturnier Tore satt – Union Nettetal holt den Burgpokal

Weil die VSF Amern und ASV Süchteln aufgrund von Personalmangel nach den Siegen in der Trostrunde am Samstag ihre Teilnahme für das Platzierungsspiel absagten, wurde das Spiel um Platz fünf am Sonntag kurzfristig durch ein vereinsinternes Testspiel zwischen TuRa Brüggen I und TuRa Brüggen II ersetzt, sodass die Zuschauer auch am Sonntag drei Spiele zu sehen bekamen. In diesem Spiel setzte sich der Bezirksligist am Ende mit 5:3 gegen die eigene Zweitvertretung durch.