34. Ausgabe des Vorbereitungsturniers Das sind die wichtigsten Infos zum Burgpokal

Ein weiteres Duell zwischen einem Landesligisten und einem Oberligisten folgt dann eine Stunde später ab 20 Uhr. Dort trifft der Vorjahressieger SC St. Tönis auf den ASV Süchteln, der sich in der bisherigen Vorbereitung in beachtlicher Form zeigte. Am Freitag geht es dann mit den Spielen zwischen SC Waldniel und SC Victoria Mennrath und dem Derby zwischen TuRa Brüggen und DJK Fortuna Dilkrath weiter. Die Sieger der Viertelfinalspiele qualifizieren sich für das Halbfinale am Samstag. Die Verlierer messen sich dagegen in der Trostrunde, die ebenfalls Samstag stattfindet. Am Sonntag finden dann neben dem großen Finale auch die Spiele um Platz drei und fünf statt. Alle Spiele haben eine Spielzeit von zwei Mal 45 Minuten.