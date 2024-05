Faustkämpfer Mönchengladbach mit Erfolg Zwei Nachwuchsboxer springen aufs Podest bei Schüler-DM

Ebenfalls im März des Vorjahres, hat sich Edwin Lipko den FK Mönchengladbach angeschlossen, und boxt, ebenso wie Osadta, in der Kadettenklasse. Lipko hat seitdem zehn Kämpfe bestritten, von denen er immerhin acht gewinnen konnte. Neben dem Training in Mönchengladbach fährt der junge Boxer dreimal in der Woche zum Leistungszentrum in Köln, um sich weiter zu entwickeln.