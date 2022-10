Boxer muss Titel verteidigen : Pascal Wolters will seinen WM-Gürtel behalten

Boxer Pascal Wolters (l.) im Kampf gegen den Ungarn Istvan Zeller. Foto: Nipko

Boxen Der Hückelhovener Boxer Pascal Wolters kämpft am Samstag in Ratheim um die erneute Verteidigung seines WM-Titels. Der Kampf wird das Highlight der „Night of the Rebels“ sein. Die Gegnersuche gestaltete sich dieses Mal schwierig.

Unter dem neuen Titel „Night of the Rebels“ veranstaltet die Sportfabrik Hückelhoven am Samstagabend die nunmehr fünfte Hückelhovener Fight Night. Höhepunkt des Abends in der Sporthalle Ratheim ist die freiwillige Titelverteidigung des WM-Titels des Verbands World-Boxing Union (WBU) von Lokalmatador Pascal Wolters. Im Cruisergewicht (bis 90,72 Kilogramm) trifft der 32-Jährige dieses Mal auf Andreas Masold aus Neustadt an der Weinstraße.

Erst im April dieses Jahres hatte Wolters seinen Titel gegen den Ungarn Istvan Zeller verteidigt. Fünf Runden benötigte der Hückelhovener damals, ehe der Ungar nach einer klaren Rechten zu Boden ging. Damit stellte Wolters seinen Kampfrekord auf neun Siege in neun Profikämpfen. Es war nicht der einzige Kampf, den Wolters, der von Detlef Türnau und seinem Vater Frank Wolters trainiert wird, vorzeitig gewinnen konnte. Der Faustkämpfer geht stets offensiv in seine Kämpfe und hatte mit dieser Taktik bislang Erfolg.

Dass es nun zum Duell gegen Andreas Masold kommt, hatte lange Zeit nicht so ausgesehen, denn zunächst sagte ein Boxer aus Bosnien ab, dann klappte es nicht mit einem afrikanischen Kämpfer. Nun wird mit Masold ein junger Nachwuchskämpfer die Handschuhe mit Wolters kreuzen. Seit 2021 ist der 22-Jährige Profi, steht also noch am Anfang seiner Karriere und steigt mit Außenseiterchancen in den Ring.

Die Veranstalter Detlef Türnau und Frank Wolters freuen sich wieder über ein starkes Programm bei der Hückelhovener Fight Night – neben dem Kampf von Pascal Wolters findet ein weiterer Interims-WM-Kampf statt. Im Supermittelgewicht treffen Deniz Altz und David Kerkmann aufeinander. Weiterhin stehen zahlreiche Kämpfe im traditionellen Muay-Thai-Boxen an. Auch dabei erwarten die Ausrichter qualitativ gute Kämpfe. Gegen 18 Uhr beginnt der Kampfabend in Ratheim, der Einlass ist ab 16.30 Uhr. Den ersten Titelkampf des Abends wartet im Muay-Thai-Boxen auf die Besucher. Hier stehen sich Leon Balbach (Fight Team Oppenheim) und Aldo Leone (Pro Fighting Lampertheim) im Kampf um den WMC Interstate Titel gegenüber. Da sich beide Kämpfer aktuell in einer Topform befinden, sollte es ein spannender Kampf werden. In einem A-Klasse-Kampf der Frauen trifft Atenea Flores Pertegas (Bujin Gym Rommerskirchen) auf Klara Strnadova aus Prag. Pertegas wird – wie auch Pascal Wolters – von Detlef Türnau trainiert.