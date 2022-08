Lisa Puri und Oliver Ginkel von den Faustkämpfern MG : Letzte Chance bei den Deutschen Meisterschaften

Oliver Ginkel gewann im Juni 2022 die Deutsche Hochschulmeisterschaft. Im September ist er bei der Weltmeisterschaft dabei. Foto: Oliver Ginkel

Boxen Lisa Puri und Oliver Ginkel lernten das Boxen bei den Faustkämpfern Mönchengladbach. Nun nehmen beide an der Deutschen Meisterschaft teil: Für Puri ist es der letzte Wettkampf ihrer Karriere, für Ginkel die Möglichkeit, noch mal im Boxsport anzugreifen.

An die Deutsche Meisterschaft hatte Lisa Puri gar nicht mehr gedacht. Bis vor sechs Wochen dann das Telefon klingelte, und sie erfuhr, dass sie für den Wettkampf qualifiziert sei. Denn Corona hatte auch den Kalender im deutschen Boxsport gehörig durcheinandergebracht. Da wäre zum einen der Termin der Deutschen Meisterschaft des Jahres 2021 zu nennen, der nun ein Jahr später auf den 2. bis zum 6. August in Heidelberg rutschte. Zum anderen der Weg der Qualifikation: Teilnehmen darf Puri als NRW-Meisterin; allerdings fiel dieser Wettbewerb im Vorjahr ebenfalls aus. Zunächst war die NRW-Meisterschaft verschoben worden, dann wurde sie komplett abgesagt, da beide Kämpferinnen am neuen Termin keine Zeit hatten. Und da ihre Gegnerin zuerst absagte, hat Puri formal den Status als Siegerin inne – und darf nun unverhofft zur DM fahren. „Ich hätte meine Gegnerin aber auch im Kampf geschlagen“, fügt sie hinzu.

Lisa Puri, geborene Kempin, mit ihrem Trainer und Vater Jochen Kempin bei der NRW-Meisterschaft 2020. Foto: Faustkämpfer MG

Die Deutsche Meisterschaft ist für die 36-Jährige derweil keine neue Bühne: 2009 gewann sie bereits den Titel im Bantamgewicht, dazu erneut 2016, in ihrem 50. Kampf, nach dem sie zunächst ihre Karriere beendete. In der Corona-Zeit kehrte die zweifache Mutter jedoch zurück zum Boxsport und sicherte sich auf Anhieb 2020 den Landestitel in NRW. Die nun anstehende Deutsche Meisterschaft soll nun aber wirklich ihr letzter Wettkampf werden – bestenfalls mit dem erneuten Titel. „Drei Kämpfe sind es bis zur Goldmedaille. Wer das zuvor bereits erreicht hat, der ist mit nichts anderem mehr zufrieden“, sagt Puri.

Die gebürtige Mönchengladbacherin lebt inzwischen in Brühl und betriebt dort einen eigenen Boxverein. Trotzdem startet sie weiter für die Faustkämpfer Mönchengladbach – auch wenn sie bei der Deutschen Meisterschaft nun für das Bundesland NRW antritt. „In Mönchengladbach habe ich Boxen gelernt und habe immer bei den Faustkämpfern gekämpft. Das sind meine Wurzeln im Boxen“, sagt Puri. Ähnliche Worte wählt auch Oliver Ginkel. Der 24-Jährige studiert inzwischen in Münster und trainiert dort im Leistungszentrum. Dennoch sagt er: „Egal, wo ich bin, die Faustkämpfer Mönchengladbach sind mein Verein.“ Der Mönchengladbacher ist der zweite Teilnehmer bei der DM in Heidelberg, der den Boxsport in der Halle Am Ringerberg im Stadtteil Waldhausen erlernte; er tritt im Halbschwergewicht bis 80 Kilogramm an.

Und wie für Puri ist die Deutsche Meisterschaft gewissermaßen auch für Ginkel die letzte Chance: Nicht in dem Sinne, dass er danach seine Karriere beendet, sondern um noch einmal groß im Boxsport anzugreifen. 2011, 2013 und 2014 gewann Ginkel die Jugend-DM, zog sich 2017 als NRW-Meister allerdings aus dem Sport zurück. Das Studium in Münster genoss zunächst Zeit Priorität – bis zum Vorjahr. „Ich war nicht ganz zufrieden mit meiner Lebenssituation. Ich habe mich gefragt: Wofür brenne ich, was liebe ich – und bin dann zum Boxen zurückgekehrt“, sagt Ginkel.

Im Oktober 2021 siegte er bei der NRW-Meisterschaft und bereitet sich seitdem intensiv auf seine erste Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft vor. „Andere Kämpfer sind in meiner Pause an mir vorbeigezogen. Die Deutsche Meisterschaft ist meine einzige Chance, vorne dabeizubleiben. Ich muss gewinnen“, sagt Ginkel, der im Juni Deutscher Hochschulmeister wurde. Denn er hat große Ziele für die Zukunft, unter anderem eine Teilnahme an Olympia 2024 in Paris. Um dafür in Frage zu kommen, ist der Sieg in Heidelberg quasi Pflicht.