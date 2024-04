Titelkampf in Norwegen Großer Karriereschritt für Pascal Wolters

Neben Trainer Fazli Vural, der Wolters seit Ende vergangenen Jahres betreut, kümmerte sich vor allem Fitnesstrainer Nico Czichi von der NCCR Performance um die körperliche Vorbereitung des Profi-Boxers. „Der Junge hat viel Arbeit und Fleiß in Pascal investiert. Er kann leider nicht mitfliegen, hat aber richtig gute Arbeit geleistet“, sagt Frank Wolters über den Fitnessspezialisten. Ohne Czichi geht es für das Team um Wolters am Freitag nach Norwegen. Noch am selben Tag stehen Pressekonferenz und wiegen an, bevor es Samstag in Oslo ernst wird.