Faustkämpfer richten Turnier aus In Mönchengladbach Boxen erleben

Wer sich in Gladbach durchsetzt, qualifiziert sich für die Finalkämpfe, die kommende Woche in Neuss ausgetragen werden. Geboxt wird am Samstag in der C- und B-Klasse, was bedeutet, dass die Kämpfer bislang sieben Siege erreicht haben (C), oder bereits 15 Mal als Sieger den Ring verlassen haben (B).