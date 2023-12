Rhein-Ruhr-Wupper-Meisterschaft im Boxen Alex Hoida boxt sich sich zur Niederrhein-Meisterschaft

Sehr wohl in den Ring stieg allerdings Alex Hoida in der Klasse bis 67 Kilogramm. Er traf auf Mohamad Alshawa vom ausrichtenden Boxring Neuss und zeigte vom ersten Gongschlag an, dass er sich einiges vorgenommen hatte. In einem dynamischen Kampf zeigte der Gladbacher technisch sauberes Boxen und lag nach Punkten stets vorne. Mit zunehmender Kampfdauer machte sich auch die gute Kondition von Hoida bezahlt, der in der dritten Runde deutlich überlegen war, und folgerichtig nach Punkten gewann. Durch den Sieg hat sich Alex Hoida nun für die Niederrhein-Meisterschaften qualifiziert, die allerdings noch terminiert werden müssen.