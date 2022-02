Fußball-Bezirksliga :  Jüchen holt Ex-Profi der Borussia

Fußball-Bezirksliga Der Fußball-Bezirksligist war in der Winterpause fleißig. Er hat nicht nur die Weichen für nächste Saison gestellt, sondern sich auch für die Rückrunde verstärkt.

„Ich bin froh, dass ich meine Fußballkarriere bei Viktoria auslaufen lassen kann, da ich mich beruflich nun neu orientiere. Ich kenne viele Spieler auch privat, die seit vielen Jahren hier spielen und daher fühle ich mich hier gut aufgehoben,“ sagt Heubach, der aus der Jugend des BV Weckhoven stammt. Nach einer Zwischenstation beim TSV Norf wechselte er in den Fohlenstall, aus dem der Innenverteidiger 2007 zunächst den Sprung in die zweite Mannschaft der Borussen schaffte und zwei Jahre mit einem Profivertrag ausgestattet wurde. Als der Aufstieg in die Erstvertretung nicht gelang, folgten Stationen in der 2. Bundesliga beim FSV Frankfurt und beim 1. FC Kaiserslautern. Später spielte er zudem beim israelischen Erstligisten Maccabi Netanja (2017) und im Vorjahr beim Selangor FC in Malaysia.