Neuer Vertrag für Frauen-Trainer Borussia verlängert mit Jonas Spengler

Borussia Mönchengladbach hat den 2024 auslaufenden Vertrag mit Frauen-Cheftrainer Jonas Spengler vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert. „Jonas leistet hervorragende Arbeit bei uns. Er hat unsere Frauenmannschaft aus der Regionalliga West über die Relegation in die 2. Bundesliga geführt, in der sie in dieser Saison als Aufsteiger ebenfalls eine ordentliche Rolle spielt“, sagt Mirko Sandmöller, Borussias Direktor des Nachwuchsleistungszentrums. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Gespräche in dieser Vertragsverlängerung gemündet sind.“