Handball : Bereits die vierte Niederlage in Folge

Mönchengladbach In der Oberliga hat Borussia Mönchengladbach keinen guten Lauf und kann sich nach der 25:29-Niederlage gegen die HSG Neuss/Düsseldorf II nun auch vom avisierten dritten Tabellenplatz verabschieden. Trainer Tobias Elis fehlen Einstellung und Moral bei seiner Mannschaft.

Borussia Mönchengladbach kommt einfach nicht mehr in die „Puschen“ und hat mit dem 25:29 (13:11) gegen die HSG Neuss/Düsseldorf II bereits die vierte Niederlage in Folge kassiert. Damit kann sie den angestrebten dritten Tabellenplatz auf keinen Fall mehr erreichen.

Dabei sah es für die Hausherren doch zunächst wirklich sehr gut aus, sie spielten einen guten und ansehnlichen Handball. Sie standen in der Deckung sehr sicher und trafen auch im Angriff häufig die richtigen Entscheidungen. Die Folge war eine zwischenzeitliche 9:5-Führung in der ersten Halbzeit. Da dachten wohl schon alle, spätenstens jetzt sei die Messe gelesen, zumal die Landeshauptstädter lediglich mit einem Auswechselspieler antraten. Vielleicht hat sich in den Köpfen der Borussen der Gedanke breitgemacht, dass man das jetzt schon irgendwie über die Runden schaukeln würde. So war dann bis zum Halbzeitpfiff schon ein wenig Sand im Getriebe. Im Angriff fehlte bei den Abschlüssen die letzte Konsequenz, dazu schlich sich noch der eine oder andere Fehler ein, und im Deckungsverbund war man nicht mehr so schnell am Gegenspieler wie zuvor, und damit schmolz der Vorsprung auf zwei Tore zusammen.