Jugendfußball : Borussias U19 bleibt ganz oben dran

Mönchengladbach Borussias U19 gewann in der Junioren-Bundesliga gegen Bochum mit 3:1, die U17 unterlag dagegen in Dortmund mit 0:2.

Mit dem 3:1-Erfolg gegen den VfL Bochum bleibt die U19 der Borussen dem Spitzen-Duo der A-Junioren-Bundesliga aus Köln und Dortmund auf den Fersen. „Wir haben eine sehr starke zweite Hälfte gespielt, die dann den Ausschlag gegeben hat“, sagte Trainer Sascha Eickel, der mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden war. In der Verteidigung agierten die Gladbacher nicht gut genug und setzten vorne die Bochumer zu selten unter Druck.

Dabei begann das Spiel verheißungsvoll. Michael Wentzel traf nach einem Eckball per Kopf zur frühen Führung (8.). Doch im direkten Gegenzug glichen die Gäste durch Luis Hartwig zum 1:1 aus. Der junge Fohlennachwuchs bestimmte zwar fortan die Partie, die besseren Torchancen hatten aber die Bochumer. Einmal bewahrte der Pfosten, ein anderes Mal Maximilian Brüll im Gladbacher Tor die Borussen vor einem Rückstand, ehe Borussia auch in der zweiten Halbzeit ein früher Treffer gelang. Mika Schroers versenkte den Ball zum 2:1 im Bochumer Kasten (51.). Mit seinem zweiten Treffer erhöhte Schroers in der 69. Minute auf 3:1. Kurz vor dem Spielende sah Famana Quizera noch die Gelb-Rote-Karte.