Frauen-Fußball : Borussias Frauen machen zweimal aus 0:1 ein 3:1

Mönchengladbach In der Zweiten Bundesliga klettern Borussias Frauen nach einem 3:1-Sieg gegen FSV Gütersloh auf Platz acht der Tabelle. Auch die Zweite Mannschaft gewann 3:1 gegen Vorwärts SpoHo Köln.

Trotz eines frühen Rückstands hat Borussia ihr Heimspiel in der Zweiten Frauen-Bundesliga gegen den FSV Gütersloh 3:1 (3:1) gewonnen. Nach dem 0:1 in der 8. Minute gelang Sandra Starmanns nach einem Freistoß postwendend der Ausgleich. Für Gladbachs Spielführerin war es bereits das fünfte Saisontor. In der 23. Spielminute brachte Carolin Corres das Team von Cheftrainer René Krienen 2:1 in Führung. Und mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Sarah Abu Sabbah nach einem schönen Angriff auf 3:1. Dabei blieb es letztlich trotz einiger guter Gelegenheiten auf beiden Seiten bis zum Spielende – womit Borussia auf den achten Tabellenplatz kletterte.