A-Junioren scheiden aus DFB-Pokal aus : Zu naiv: Die U17 von Borussia holt nur einen Punkt

Mönchengladbach In der B-Junioren-Bundesliga holte Borussias U17 nur ein 1:1. Die U19 scheiterte im DFB-Pokal gegen Werder Bremen nach Elfmeterschießen.

Borussias U17 hat in der B-Junioren-Bundesliga beim VfL Bochum 1:1 gespielt. Angesichts der zahlreichen Torchancen und der Tatsache, dass die Gladbacher in der Schlussphase einen Spieler mehr auf dem Feld hatten, war das Remis allerdings zu wenig. „Das Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an“, sagte Trainer Hagen Schmidt. „Für einen Sieg waren wir heute zu naiv.“

Der junge Fohlennachwuchs dominierte von Beginn die Partie. Nach einem Foul an Leon Schütz gab es Strafstoß für die Borussen. Luca Rául Barata verwandelte sicher zum 1:0 (24.). Weitere gute Torgelegenheiten blieben aber ungenutzt. In der zweiten Halbzeit agierten die Bochumer sehr hektisch und emotional. Davon ließen sich die Borussen anstecken. Nach einer Roten Karte für den Bochumer Verthomy Schilo Boboy mussten die Gastgeber in Unterzahl weiterspielen. Dennoch erzielten sie in der 69. Minute den Ausgleich. Kurz vor dem Schlusspfiff hatten die Borussen die allerbeste Chance, den Siegtreffer zu markieren. Barata setzte bei seinem zweiten Strafstoß aber den Ball an den Pfosten.