„Das ist phänomenal“ Traumtor in Nachspielzeit – Borussias U17 ist Deutscher Meister

Von Nervosität war kein Hauch zu spüren. Bereits beim Aufwärmen hatten die Spielerinnen ein Lächeln auf den Lippen und gingen mit voller Vorfreunde an die Aufgabe heran. Leonie Köpp war es, die bereits im ersten Durchgang zwei richtig gute Gelegenheiten auf dem Fuß hatte. Doch beides mal war Aluminium im Weg. In der 19. Minute war es der Pfosten, der eine VfL-Führung verhinderte. Kurze vor der Halbzeitpause zog Köpp dann aus spitzem Winkel ab. Der Ball klatschte an die Unterkante der Latte und anschließend an den Pfosten. Von dort sprang das Spielgerät schließlich zurück ins Feld.