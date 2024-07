Torhüterin mit Bundesliga-Erfahrung Nach Zwangsabstieg – Jil Frehse kehrt zur Borussia zurück

Frehse durchlief alle Nachwuchsmannschaften der Fohlen und absolvierte in der B-Juniorinnen-Bundesliga West/Südwest 15 Spiele für den VfL-Nachwuchs, ehe sie 2021 zu Alemannia Aachen wechselte. Nach einer Saison in der Kaiserstadt zog es sie zu Bundesligist 1. FFC Turbine Potsdam, wo sie dreimal in der Bundesliga und achtmal in der 2. Bundesliga auflief.