Borussia im Pulk der Spitzenteams : Teams der Frauen-Regionalliga rücken weiter zusammen

Seit sechs Spielen sind die Frauen von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga ungeschlagen, rangieren mit 19 Punkten auf Platz vier. Der FV feiert beim VfR Warbeyen den zweiten Sieg in Serie. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Regionalliga Zwischen Spitzenreiter Arminia Bielefeld und dem Tabellenachten Fortuna Köln liegen in der Frauen-Regionalliga nur acht Punkte – Borussia Mönchengladbach ist mit 19 Zählern mittendrin. Im Tabellenkeller hält der FV Anschluss an das rettende Ufer.

Nach einer Kontersituation traf Flaka Aslanaj (9.) aus 25 Metern mit einem wuchtigen Schuss bereits früh zum 1:0. Zwar erhöhte Warbeyen den Druck im zweiten Durchgang, doch diesem hielten die Spielerinnen des FV stand. Lediglich bei Standardsituationen kam etwas Gefahr auf. Die Mönchengladbacherinnen attackierten den VfR bereits früh, standen hoch und hielten so den Ball meist vom Tor von Michelle Wassenhoven fern. Vor allem im eigenen Umschaltspiel zeigte sich das Team am Samstagnachmittag äußerst effektiv.

Borussia Mönchengladbach ist durch das Unentschieden nun seit sechs Spielen ungeschlagen, rutscht in der Tabelle aber auf Platz vier ab. Allerdings sind die ersten acht Teams der Regionalliga – in der insgesamt 14 Mannschaften an den Start gehen – auch äußerst dicht beisammen. Zwischen Spitzenreiter DSC Arminia Bielefeld und dem Tabellenachten SC Fortuna Köln liegen nur zwei Punkte. Am Sonntag empfängt Borussia den Tabellenzehnten Vorwärts Spoho Köln im Rheydter Grenzlandstadion.