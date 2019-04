Fußball-Regionalliga : U23 zeigt mehr Willen und besiegt Lippstadt mit 3:0

Mönchengladbach Der Regionalligist beendet die Serien von vier Spielen ohne Sieg und dreien ohne Treffer und rückt damit auf Rang vier vor. „In der Halbzeit hatte ich der Mannschaft gesagt, dass das ja nicht schlecht war, aber eben von allem nicht genug. Das hat sie dann umgesetzt und verdient gewonnen“, lobte Trainer Arie van Lent.

Taktisch ging es von Beginn an anders zu als in den vorigen Heimspielen. Die Gäste stellten sich nicht tief in die eigene Hälfte, sie wollten mitspielen, was aber lange Zeit dennoch nicht dazu führte, dass sich Torchancen ergaben. Bis fünf Minuten vor der Pause hatten beide Teams je einen Torschuss vorzuweisen. Eine Standardsituation brachte die Borussen dann in Front. Ein scharf hereingespielter Freistoß von Torben Müsel landete genau auf dem Kopf des aufgerückten Innenverteidigers Markus Pazurek, der den Ball unhaltbar in den linken Torwinkel verlängerte.