Regionalligist wohl in Hessen fündig geworden : Jonas Spengler soll neuer Trainer bei Borussia werden

Regionalliga Die Trainersuche bei Borussia Mönchengladbach steht offenbar vor dem Ende: Jonas Spengler soll nach Medienberichten die Frauenmannschaft in der Regionalliga übernehmen. Eine Bestätigung des Vereins steht noch aus.

Laut einem Bericht der Zeitung „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ (HNA) soll Jonas Spengler neuer Trainer der Frauenmannschaft von Borussia Mönchengladbach werden. Borussia wollte auf Anfrage unserer Redaktion die Personalie am Dienstag allerdings nicht bestätigen. Spengler trainierte zuletzt für fünf Monate im Herrenbereich den hessischen Verbandsligisten SG Hombressen/Udenhausen, mit dem er am Saisonende abstieg. Zuvor war er unter anderem beim SV Kaufungen und als Co-Trainer bei den Frauen des SC Freiburg tätig.

„In erster Linie will ich konstanten und ballbesitzorientierten Fußball spielen lassen“, sagte Spengler in der HNA zu seiner neuen Tätigkeit bei der Borussia. In Mönchengladbach soll er nun zudem hauptberuflich das Traineramt ausführen. Die Frauen von Borussia hatten in der abgelaufenen Saison den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga verpasst – zehn Punkte betrug am Ende der Rückstand zu Aufsteiger 1. FC Köln II. Im Winter hatte Christian Klein das Amt von Christoph Schaefer übernommen, der seine Position aus privaten Gründen aufgab. Von vornherein war jedoch klar, dass Klein nur bis zum Saisonende Trainer bleiben würde.