Borussinnen-Trainer Jonas Spengler im Gespräch „Bei der Infrastruktur ist noch Luft nach oben“

Jonas Spengler Die Staff-Mitglieder waren meine ersten Bezugspersonen, mit ihnen habe ich von Anfang an viel in der Freizeit unternommen. Ich wohne in Eicken, das war ebenfalls ein guter Einstieg, weil ich von dort überall in der Stadt schnell bin. Ich wohne zu Fuß nur fünf Minuten vom Bunten Garten entfernt, das ist zum Beispiel ganz gut.