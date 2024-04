Neue Vizepräsidentin als Zuschauer Borussia Frauen siegen mit Unterstützung von Hannelore Kraft

Im zweiten Durchgang war es wieder ein langer Ball von Palmen, der für Gefahr sorgte. Doch der Ball von Tichelkamp ging wenige Zentimeter am Tor vorbei (49.). Die Gäste versuchten vor allem über ihre robuste Spielweise zurück in die Partie zu kommen. Doch die Spengler-Elf ließ sich davon nicht beeindrucken. Nach einem harten Foulspiel an Paula Klensmann musste die Defensivspielerin zunächst gestützt das Feld verlassen, konnte nach einer Behandlung am Spielfeldrand jedoch weitermachen (56.). Und das wurde belohnt: Nach einer Ecke war es ausgerechnet Klensmann, die in der 71. Minute per Kopf auf 2:0 erhöhte. Im Schlussabschnitt ließ Borussia nichts mehr anbrennen und brachte das Ergebnis sicher über die Zeit.