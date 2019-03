Handball-Oberliga: Borussia siegt trotz schlechter Wurfquote

Mönchengladbach Borussia stand in der Abwehr gut, vorn wurde aber viel verworfen. Mit dem 23:22-Erfolg hält das Team den Anschluss nach oben.

Borussia Mönchengladbach war sich im Klaren darüber, dass die Partie gegen die SG Langenfeld II kein Zuckerschlecken werden würde, auch wenn die Tabelle suggeriert, dass die Gladbacher als klarer Favorit ins Spiel gingen. So war es wie im Hinspiel sehr spannend, nur mit umgekehrten Vorzeichen: Denn dieses Mal hatten die Schützlinge von Trainer Tobias Elis das bessere Ende für sich und gewannen dank einer starken Vorstellung in der Abwehr knapp aber verdient mit 23:22 (13:12).

„Natürlich hätte ich mir einen deutlicheren Sieg gewünscht“, sagte Elis. Gewohnt stabil war die Deckung, aber im Angriff hatten die Hausherren ihre liebe Mühe und Not. Die offensiv ausgerichtete 5:1-Abwehr der Oberbergischen schmeckte den Borussen zunächst überhaupt nicht. Zwar wurde der Ball schnell vor der Langenfelder Deckung hin und her gespielt, aber damit konnten sie niemanden hinter dem Ofen hervorlocken.

Es fehlte die Tiefe im Spiel. Soll heißen: Die Gastgeber gingen viel zu selten dahin, wo es weh tut und man dann auch den nötigen Platz erspielen kann, um zu erfolgreichen Abschlüssen zu kommen. So war es dann nicht weiter verwunderlich, dass die Gäste nach 15 Minuten mit 8:5 in Front lagen, weil auch der halbrechte Rückraumspieler der Langenfelder fast nach Belieben seine Tore erzielen konnte.

Hinzu kamen noch unglückliche Zeitstrafen, die der Borussia das Leben auch nicht gerade leichter machten. Nach einer Auszeit fanden die Gastgeber dann besser in ihr Spiel und gingen in der 25. Minute dann erstmals mit 11:10 in Führung. Nach dem Wechsel gab es dann wieder ein identisches Bild; Langenfeld zog erst davon, ehe Borussia das Spiel erneut drehen konnte. In der 50. Minute führten sie dann mit 22:20 und brachten diesen Vorsprung bis zum 23:22-Endstand über die Zeit.