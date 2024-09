Torhüterin Palmen mit Ausgleichschance Borussia verliert trotz Traumtor knapp in Nürnberg

In der Schlussphase der Partie warf Borussia dann alles nach vorne und hätte sich beinahe noch mit dem Ausgleichstreffer für den kämpferisch starken Auftritt belohnt. Zwei gute Chancen ließen Gladbacherinnen aus, eine davon hatte Torhüterin Palmen per Kopf, es fehlte jedoch das nötige Abschlussglück. „Nürnberg ist eine richtig gute Mannschaft, die verdient gewonnen hat. Wir haben aber nie aufgesteckt und haben immer an uns geglaubt, dafür muss ich den Mädels ein großes Lob aussprechen“, sagte Spengler.