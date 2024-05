Rückschlag beim Schlusslicht Was Trainer Spengler bei Pleite gegen Hoffenheim bemängelt

Gleich zu Beginn traf Milena Röder in der 8. Minute aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung der Kraichgauerinnen. Trainer Jonas Spengler monierte hinterher, dass man bei allen Gegentoren in der Box nicht gut verteidigt habe. Trotz des Rückstandes zeigte seine Mannschaft insgesamt aber eine gute erste Halbzeit. Eine gute Möglichkeit zum Ausgleich hatte in der 24. Minute Kyra van Leeuwe, die es aus der Distanz probierte – doch Hoffenheims Torhüterin Laura Dick konnte den Ball in höchster Not noch über die Latte zur Ecke klären. Nach einer Reihe von Eckbällen traf dann Abwehrspielerin Paula Klensmann in der 29. Minute zum 1:1-Ausgleich. Auch wenn die Mönchengladbacherinnen das Spielgeschehen nun kontrollieren, blieben echte Torchancen aus.