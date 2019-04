Frauenfußball : Borussias Frauen sind abgestiegen

Für Isabel Schenk und Borussias Frauen geht es wieder in die Zweite Liga. Foto: Dieter Wiechmann

Mönchengladbach Das Abenteuer Bundesliga ist beendet. Die Reserve dürfte dagegen den Klassenerhalt geschafft haben. Der 1. FC Mönchengladbach behauptet die Spitze der Niederrheinliga, der FSC verbessert seine Situation im Abstiegskampf.

Was Borussias Frauen-Coach René Krienen schon vor geraumer Zeit eingeräumt hat, ist seit Sonntag auch rechnerisch besiegelt. Nach dem 0:4 gegen die TSG 1899 Hoffenheim im Grenzlandstadion ist das Bundesliga-Team nun auch rechnerisch abgestiegen.

Dabei begannen die Gladbacherinnen durchaus mutig, hatten durch Amber van Heeswyk nach fünf Minuten eine erste Chance. Acht Minuten vor der Pause fanden die Gäste aus dem Kraichgau dann aber doch eine Lücke in der Borussen-Verteidigung und gingen in Führung, während Borussia unmittelbar danach durch Emily Evels erneut eine Großchance ausließ. „Da hätten wir das Tor machen müssen, um wieder im Spiel zu sein“, wird Krienen bei borussia.de zitiert. Nach der Pause gab es nicht nur das schnelle 0:2, sondern auch Sandra Starmanns musste verletzt vom Feld. Zwei weitere Gegentreffer waren so die Folge.