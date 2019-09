Frauenfußball : Krienen sieht die dritte Saison-Niederlage

Mönchengladbach Borussias Zweitliga-Frauen führen lang, aber verlieren noch 1:3. Die U17 des FC ist Dritter in der Regionalliga.

Von Gladbachs Frauenteams sind nur der FSC Mönchenglabdach und die U17 des 1. FC Mönchengladbach am Wochenende siegreich gewesen. Der FSC gewann in der Landesliga durch einen Treffer von Hannah Oehlers 1:0 bei der DJK Frintrop. Für den Nachwuchs des FC gab es beim Herforder SV in der B-Juniorinnen-Regionalliga ein 4:0. Damit führt der FC als Dritter mit sieben Punkten die inoffizielle Rheinland-Wertung der Liga an. Der 1. FC Köln (4. Platz, sieben Punkte), Borussia (5., sechs) und Alemannia Aachen (8., drei) stehen dahinter. In der B-Junioren-Bundesliga verlor Borussia in Güterloh 0:3 und ist Vorletzter.