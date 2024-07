Borussias Reserve darf aufsteigen GSV Moers zieht Einspruch vor Sportgericht zurück

Die Frauen-Reserve von Borussia Mönchengladbach spielt in der kommenden Saison in der Regionalliga. Sportlich stand der Aufstieg der Mannschaft von Mareike Visser bereits frühzeitig fest, da man sich in der Niederrheinliga souverän die Meisterschaft sicherte. Doch über den Sprung in die Regionalliga musste letztendlich das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) urteilen. Der Grund: Die GSV Moers hatte Einspruch gegen die Teilnahme der Gladbacherinnen an der Regionalliga eingelegt.