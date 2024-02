Punktgewinn gegen Hamburger SV Borussias Frauen jubeln für Mitspielerin van Rijswijck

In einem guten Match gestaltete das Team von Jonas Spengler das Spiel von Beginn an offen. Die erste gute Möglichkeit für die Heimmannschaft aus Gladbach hatte Kiki Scholten in der 13. Minute: Nach einem Freistoß aus dem Zentrum ging ihr Ball nur wenige Zentimeter rechts neben dem Tor vorbei. In der Folge tauchten auch die Hamburgerinnen gefährlich vor dem Tor von Luisa Palmen auf. Nach einer Ecke parierte die VfL-Torhüterin einen Kopfball von Sarah Stückmann. Wenig später rettete der Pfosten den Schuss von Melina Krüger.