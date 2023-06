Rückspiel der Aufstiegsrelegation Wie Borussia das Entscheidungsspiel in Elversberg angeht

Behält Borussia Mönchengladbach die Nerven und steigt in die 2. Frauen-Bundesliga auf? Für die Mannschaft wäre es die Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse nach zwei Jahren in der Regionalliga. Im Hinspiel der Relegation hat das Team von Trainer Jonas Spengler gegen SV Elversberg zumindest vorgelegt: Vor 9100 Zuschauern gab es im Borussia-Park einen knappen 2:1.-Sieg. Ein beruhigendes Polster ist dieses Ergebnis allerdings nicht. Ein Unentschieden würde der Mannschaft allerdings schon reichen.