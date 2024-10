Deutlicher Heimsieg gegen Freiburg Borussias Frauen docken an die Spitzengruppe der 2. Liga an

(dbr) Die Frauen von Borussia Mönchengladbach haben am Wochenende einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den SC Freiburg geholt und sich vorerst in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga festgesetzt. Borussia war gegen den Aufsteiger aus Freiburg von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft – insbesondere durch schnelle Balleroberungen und guten Umschaltmomente. Die 1:0-Führung fiel in der 25. Minute: Laura Radke setzte mit einem Pass hinter die Abwehrkette Yvonne Zielinski in Szene, die in den Sechzehner zog und die freistehende Suus van der Drift sah – die Niederländerin hatte daraufhin keine Probleme, den Ball unten rechts zum 1:0 zu verwerten. Die Mannschaft von Trainer Jonas Spengler verpasste es im Anschluss allerdings, die Führung bis zum Seitenwechsel auszubauen.