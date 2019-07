Fußball-Regionalliga : Borussias U23 startet mit Top-Spiel

Auf Jan Olschowsky ist im Tor der U23 Verlass. Foto: Fua.net/Fupa.net

Mönchengladbach Wenn für Borussias U23 der erste Anpfiff in der Regionalliga erfolgt, dann ist noch das Juli-Kalenderblatt zu sehen. Denn am Samstag geht es schon wieder los, und mit dem SV Rödinghausen stellt sich gleich eines der Top-Teams um 14 Uhr im Grenzlandstadion vor. Also kein lockeres Eingewöhnen an die Pflichtspiele.

„Ich denke, wenn man die Transfers und die Aussagen sieht, dass sie schon den Aufstieg anpeilen wollen“, sagt Borussias Coach Arie van Lent. „Aber es ist gut, dass wir so ein Spiel zum Auftakt haben. Ich freue mich jedenfalls, dass wir gleich sehen, wo wir stehen.“ Die Vorbereitung verlief ohne große Zwischenfälle oder schwere Verletzungen, auch die Ergebnisse waren überwiegend gut. Niederlagen gab es nur gegen Roda Kerkrade und in der Generalprobe beim 0:1 gegen den Südwest-Regionalligisten SV Elversberg. „Wir haben vor allem sehr wenige Gegentore in den ganzen Partien kassiert. Sieht man von zwei Gegentreffern nach individuellen Fehlern ab, bleiben ganze zwei Gegentreffer übrig“, freut sich van Lent. In Partien wie gegen Holstein Kiel II im Trainingslager überzeugte das Team bereits auf der ganzen Linie.

Auf einigen Positionen ist der Kampf um einen Stammplatz sicherlich so offen wie lange nicht mehr. Im Tor hat sich van Lent zum Auftakt für den 17-jährigen Jan Olschowsky entschieden, der schon in der abgelaufenen Saison einige Spiele gemacht hat. „Wir vertrauen Jan absolut, und natürlich darf ein so junger Spieler auch mal einen Fehler machen. Das haben alle anderen Torhüter aber auch getan“, erklärt der Coach, weist aber auch darauf hin, dass ebenfalls Jonas Kersken eine gute Vorbereitung absolviert hat und sicherlich auf den Stammplatz schielt. Auch auf anderen Positionen haben viele Spieler ihre Punkte gesammelt. „Beachtlich war etwa, wie auch andere Jungs wie Conor Noß oder Kaan Kurt sich präsentiert haben, die ja auch noch A-Jugend spielen könnten“, fügt van Lent an und lobt zudem seine Routiniers wie Markus Pazurek, Michel Lieder oder Thomas Kraus, die dem Nachwuchs die Einstellung vorleben.