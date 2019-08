Traben : Rückkehr auf die Traditions-Piste mit einem Champion

Michael Nimczyk. Foto: imago/Marius Schwarz/Marius Schwarz

Mönchengladbach Nach einer Bahnsanierung finden am Samstag wieder Trabrennen an der Niers statt. Am Start ist auch Stutenderby-Sieger Michael Nimczyk.

(RP) Im August geht es weiter, wo man im Juli auf der Trabrennbahn in Mönchengladbach aufgehört hat: aus NRW, dem hohen Norden, den Niederlanden und Belgien strömen die Traber zur Traditions-Rennbahn an der Niers, wo seit wenigen Monaten dank einer überfälligen Bahnsanierung wieder Trabrennsport geboten wird.

Trabrenn-Tipps Um 13.30 Uhr geht es am Samstag los Foto: Sabine Sexauer Für den Renntag Samstag (ab 13.30 Uhr) auf der Rennbahn an der Niersbrücke gibt Wolfgang Nimczyck Deutscher Champion der Traber-Trainer aus Willich-Neersen, den Lesern der Rheinischen Post folgende Tipps: Tipp des Tages: 5.R.: Nr.8 Out of the Slums (Thomas Maassen). Drei Sieger: 1.R. Nr. 5 Hope For Children (Frank Eickmann), 10.R.: Nr. 9 Good Game BR (Frank Kelm), 11.R. Nr. 13 Quick Winner (Michael Nimczyk). Drei gute Platzchancen: 3.R. Nr. 8 Versace Diamant (Michael Nimczyk), 4.R. Nr. 3 Amaja (Michael Nimczyk), 6.R. Nr. 7 Escudo (Robbin Bot). Außenseiter des Tages: 8.R.: Nr. 3 Kantadou (Paul Kuhsträter). Zweierwette des Tages: 5.R.: Nr. 8 Out of the Slums (Thomas Maassen) – Nr. 1 Laura Vici (Cathrin Nimczyk). Dreierwette des Tages: 12.R. Nr. 3 Fanny Hill (Michael Nimczyk) – Nr. 8 Esprit d`Albigny (Robin Vercammen) – Nr. 1 Flamme de Safran (Tim Schwarma).

121 Pferde warten am Samstag ab 13:30 Uhr auf ihren Einsatz, um auf einer der Piste ihr Bestes zu geben. „Es ist für uns nicht nur eine riesige Bestätigung, sondern auch inzwischen ein Auftrag, diesen Standort mit größtem Elan weiterzuführen“, sagt Elmar Esser, der erste Vorsitzende des Rennvereins. „Dass unsere Rennbahn wieder so gefragt ist, macht jeden, der in den vergangenen Monaten bei der Sanierung der Rennbahn geholfen hat, stolz und glücklich.“

Wie man die 121 Traber am Samstag unterbringen möchte, ist noch ungewiss, denn die Rennbahn ist am Wochenende nahezu überfüllt. Mit dabei ist Michael Nimczyk, der nach dem bedeutendsten Sieg in seiner Karriere mit noch mehr Motivation in den Sulky steigen wird. Zu Beginn des Monats hat der Willicher in Berlin das Deutsche Stutenderby gewonnen. Am Samstag setzt Nimczyk unter anderem auf den vierbeinigen Neuzugang im Stall namens „Quick Winner“. Der vierjährige Wallach, dessen Bruder „Portland“ in Frankreich stationiert ist und zu den besten deutschen Pferden überhaupt gezählt werden darf, ist recht neu im Stall des deutschen Meisters, und möchte nach seinem jüngsten Sieg am Bärenkamp in Dinslaken auch auf der neuen Heimatbahn auf der Erfolgsspur bleiben.