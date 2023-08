Auftakt der 2. Frauen-Bundesliga Dramatisches Eröffnungsspiel – Borussia entführt Punkt vom HSV

In den ersten 20 Minute des zweiten Durchgangs entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie zwischen beiden Aufsteigern. Doch mit zunehmender Spieldauer nahm Gladbach das Spiel mehr und mehr an sich und war im Schlussdrittel die deutlich dominantere Mannschaft im Sportpark Eimsbüttel. Der Ausgleichstreffer schien dabei nur eine Frage der Zeit. Nach einer gefährlichen Ecke durch Carolin Corres verpasste man es zunächst den Abstauber zu nutzen. Auch durch Distanzschüsse war die Borussia jetzt in mehreren Aktionen gefährlich. Ein sehenswerter Kopfballtreffer durch Sarah Schmitz brachte dann in der vierten Minute der Nachspielzeit den verdienten 2:2-Ausgleich in Hamburg.