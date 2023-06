2:1 gegen Elversberg vor Rekordkulisse 9100 Zuschauer beim Sieg von Borussias Frauen im Hinspiel der Relegation

Der Start in die Begegnung hätte aus Sicht der Gastgeberinnen nicht besser verlaufen können. Bereits in der vierten Minute fiel die 1:0-Führung durch Emily Tichelkamp, die einen Freistoß aus 20 Metern mit Schnitt in den Strafraum brachte. Britt van Rijswijck irritierte in der Mitte Elversberg-Torhüterin Nadine Winckler entscheidend, sodass die Kugel direkt in der linken Ecke einschlug.